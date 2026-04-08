Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start im Aufwind

Anleger in New York schicken den Dow Jones heute erneut ins Plus.

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 2,76 Prozent auf 47 872,31 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17,954 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,344 Prozent auf 46 744,76 Punkte an der Kurstafel, nach 46 584,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 978,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 48 017,09 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 3,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 501,55 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 08.01.2026, mit 49 266,11 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Stand von 37 645,59 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,05 Prozent ein. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 6,42 Prozent auf 770,95 USD), Sherwin-Williams (+ 6,00 Prozent auf 332,80 USD), Goldman Sachs (+ 5,33 Prozent auf 910,19 USD), Home Depot (+ 5,03 Prozent auf 289,00 EUR) und American Express (+ 4,58 Prozent auf 321,08 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Chevron (-4,86 Prozent auf 191,74 USD), Verizon (-2,57 Prozent auf 47,37 USD), Johnson Johnson (-0,96 Prozent auf 236,11 USD), Salesforce (-0,24 Prozent auf 182,52 USD) und Merck (+ 0,15 Prozent auf 119,46 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 177 560 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at