Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start mit Gewinnen

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,05 Prozent auf 34 129,48 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 10,670 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,216 Prozent auf 34 185,92 Punkte an der Kurstafel, nach 34 112,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 34 167,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 34 068,54 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,108 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2023, den Wert von 33 604,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wurde der Dow Jones mit 35 123,36 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, bei 32 513,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 3,00 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 679,13 Punkten. 31 429,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 5,80 Prozent auf 89,40 USD), Caterpillar (+ 1,69 Prozent auf 238,79 USD), Boeing (+ 1,46 Prozent auf 194,64 USD), Chevron (+ 0,78 Prozent auf 143,51 USD) und Dow (+ 0,77 Prozent auf 48,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-2,20 Prozent auf 51,84 USD), IBM (-1,57 Prozent auf 145,71 USD), Home Depot (-1,39 Prozent auf 291,81 USD), Amgen (-1,37 Prozent auf 269,53 USD) und Coca-Cola (-0,74 Prozent auf 56,67 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Walt Disney-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 185 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

