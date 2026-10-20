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Kursentwicklung im Fokus 20.10.2026 16:01:54

Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker

Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch heute in der Gewinnzone ein.

Um 15:59 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,80 Prozent auf 52 383,03 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,989 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,024 Prozent stärker bei 51 978,58 Punkten in den Handel, nach 51 966,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 393,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51 910,92 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 682,64 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 51 839,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 706,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,27 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 3,84 Prozent auf 149,14 USD), 3M (+ 3,43 Prozent auf 167,57 USD), Johnson Johnson (+ 2,53 Prozent auf 260,20 USD), Travelers (+ 2,39 Prozent auf 394,65 USD) und Amgen (+ 2,22 Prozent auf 434,38 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-1,95 Prozent auf 711,67 USD), NVIDIA (-1,84 Prozent auf 213,10 USD), Microsoft (-1,30 Prozent auf 526,61 USD), Cisco (-1,04 Prozent auf 105,39 USD) und Apple (-0,72 Prozent auf 340,48 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 724 015 Aktien gehandelt. Mit 4,595 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 52 495,88 1,02%

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