Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,10 Prozent stärker bei 24 982,00 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent fester bei 25 053,24 Punkten, nach 24 956,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 152,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 872,24 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,26 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der NASDAQ 100 25 201,26 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 686,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 376,96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,889 Prozent nach. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Bei 24 289,23 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 4,02 Prozent auf 419,30 USD), Charter A (+ 2,89 Prozent auf 225,67 USD), Intel (+ 2,54 Prozent auf 47,97 USD), Lam Research (+ 2,35 Prozent auf 220,29 USD) und KLA-Tencor (+ 2,18 Prozent auf 1 484,58 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Constellation Energy (-4,52 Prozent auf 302,76 USD), Atlassian (-4,09 Prozent auf 74,82 USD), Workday (-4,03 Prozent auf 136,75 USD), Old Dominion Freight Line (-3,44 Prozent auf 188,31 USD) und Intuit (-3,37 Prozent auf 438,67 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 604 130 Aktien gehandelt. Mit 3,865 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at