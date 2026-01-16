Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 25 568,41 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,640 Prozent auf 25 710,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 547,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 735,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 444,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,189 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 132,94 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 24 657,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 091,25 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,44 Prozent aufwärts. Bei 25 873,18 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 086,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 5,60 Prozent auf 355,49 USD), CoStar Group (+ 2,76 Prozent auf 65,13 USD), Lam Research (+ 2,44 Prozent auf 222,77 USD), Gilead Sciences (+ 2,38 Prozent auf 124,15 USD) und Applied Materials (+ 2,19 Prozent auf 326,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-11,39 Prozent auf 302,35 USD), Atlassian (-6,19 Prozent auf 120,50 USD), AppLovin (-5,35 Prozent auf 574,50 USD), Palantir (-3,05 Prozent auf 171,67 USD) und Charter A (-2,83 Prozent auf 189,11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 723 235 Aktien gehandelt. Mit 3,833 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at