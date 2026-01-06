Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,87 Prozent höher bei 25 622,09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,239 Prozent fester bei 25 462,06 Punkten in den Handel, nach 25 401,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 428,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 623,55 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 25 692,05 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 978,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 559,50 Punkten gehandelt.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Microchip Technology (+ 10,65 Prozent auf 74,20 USD), NXP Semiconductors (+ 7,89 Prozent auf 241,55 USD), Micron Technology (+ 7,78 Prozent auf 336,45 USD), Lam Research (+ 7,14 Prozent auf 208,68 USD) und Axon Enterprise (+ 6,32 Prozent auf 628,54 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-5,85 Prozent auf 155,08 USD), Tesla (-4,38 Prozent auf 431,90 USD), AppLovin (-4,21 Prozent auf 606,25 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,20 Prozent auf 214,00 USD) und Comcast (-2,68 Prozent auf 27,38 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 21 999 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,911 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

