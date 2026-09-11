Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,13 Prozent fester bei 29 433,50 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 331,48 Zählern und damit 0,783 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 103,51 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 313,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 473,12 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,714 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 525,48 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 29 446,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 992,56 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,77 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,74 Prozent auf 135,94 USD), Texas Instruments (+ 5,19 Prozent auf 272,24 USD), Analog Devices (+ 4,78 Prozent auf 378,53 USD), Marvell Technology (+ 4,62 Prozent auf 237,45 USD) und NXP Semiconductors (+ 4,42 Prozent auf 236,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Seagate Technology (-3,87 Prozent auf 828,94 USD), Sandisk (-2,81 Prozent auf 1 645,02 USD), Palo Alto Networks (-2,71 Prozent auf 329,32 USD), Baker Hughes (-2,53 Prozent auf 57,90 USD) und Western Digital (-2,11 Prozent auf 451,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 978 836 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at