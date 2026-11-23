Der NASDAQ 100 sprang am Wochentag deutlich an.

Am Montag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 6,86 Prozent auf 26 746,10 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 7,43 Prozent auf 26 889,29 Punkte an der Kurstafel, nach 25 028,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 27 018,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 386,42 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 28 957,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 29 308,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 24 239,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Astera Labs (+ 23,16 Prozent auf 222,12 USD), CoreWeave (+ 22,32 Prozent auf 48,33 USD), Nebius (+ 20,28 Prozent auf 97,80 USD) und Micron Technology (+ 19,04 Prozent auf 707,70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CrowdStrike (-8,92 Prozent auf 208,97 USD), Monster Beverage (-2,88 Prozent auf 42,43 USD), Diamondback Energy (-1,45 Prozent auf 173,20 USD), Kraft Heinz Company (-1,14 Prozent auf 25,10 USD) und Comcast (-0,72 Prozent auf 24,72 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 191 485 704 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at