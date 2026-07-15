Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Kursentwicklung
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15.07.2026 16:01:53
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr 0,08 Prozent auf 29 609,76 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,586 Prozent fester bei 29 759,81 Punkten, nach 29 586,29 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 771,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 552,09 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,471 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30 543,92 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Wert von 26 204,58 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 22 884,59 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 17,47 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit PayPal (+ 15,13 Prozent auf 47,06 EUR), Cintas (+ 6,07 Prozent auf 195,51 USD), Thomson Reuters (+ 2,43 Prozent auf 93,97 USD), Nebius (+ 2,38 Prozent auf 198,70 USD) und Broadcom (+ 2,08 Prozent auf 397,19 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Sandisk (-4,53 Prozent auf 1 678,27 USD), Lumentum (-3,80 Prozent auf 783,84 USD), Western Digital (-3,10 Prozent auf 545,86 USD), Seagate Technology (-3,01 Prozent auf 851,86 USD) und Shopify A (-2,80 Prozent auf 122,16 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 826 539 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,306 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,68 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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