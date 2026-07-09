Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,73 Prozent stärker bei 29 758,65 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,800 Prozent stärker bei 29 486,61 Punkten, nach 29 252,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29 398,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 773,74 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,619 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Stand von 29 084,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 082,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 864,91 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,06 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 12,48 Prozent auf 795,33 USD), Sandisk (+ 12,24 Prozent auf 1 938,51 USD), Arm (+ 11,26 Prozent auf 334,05 USD), Astera Labs (+ 9,07 Prozent auf 428,82 USD) und Micron Technology (+ 8,06 Prozent auf 1 025,24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Costco Wholesale (-4,32 Prozent auf 911,91 USD), Axon Enterprise (-3,83 Prozent auf 576,81 USD), Palantir (-3,22 Prozent auf 127,96 USD), PepsiCo (-3,02 Prozent auf 138,21 USD) und DexCom (-2,52 Prozent auf 72,19 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 313 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,165 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at