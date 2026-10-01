Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent stärker bei 30 515,16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,411 Prozent stärker bei 30 533,60 Punkten, nach 30 408,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 30 274,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 616,24 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,291 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Stand von 29 077,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 809,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 800,86 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,06 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Synopsys (+ 13,53 Prozent auf 493,80 USD), Lumentum (+ 7,97 Prozent auf 1 048,71 USD), Cadence Design Systems (+ 6,01 Prozent auf 350,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,30 Prozent auf 159,67 USD) und Teradyne (+ 4,12 Prozent auf 417,41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-4,10 Prozent auf 278,52 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,94 Prozent auf 237,01 USD), Vertex Pharmaceuticals (-2,62 Prozent auf 509,10 USD), Amgen (-2,51 Prozent auf 410,91 USD) und Ferrovial International SE Registered (-2,38 Prozent auf 52,82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 095 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,838 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at