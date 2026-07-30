Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A426HV / ISIN: CA8849038812
|Marktbericht
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30.07.2026 20:04:15
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke
Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 3,21 Prozent fester bei 28 065,70 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 2,07 Prozent auf 27 755,46 Punkte an der Kurstafel, nach 27 192,31 Punkten am Vortag.
Bei 27 686,37 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 28 111,66 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,22 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30 276,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 27 452,12 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 30.07.2025, einen Wert von 23 345,41 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Nebius (+ 28,07 Prozent auf 189,82 USD), Sandisk (+ 24,23 Prozent auf 1 262,07 USD), CoreWeave (+ 22,22 Prozent auf 74,34 USD), Micron Technology (+ 18,22 Prozent auf 873,63 USD) und Lam Research (+ 17,50 Prozent auf 296,52 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Alnylam Pharmaceuticals (-28,38 Prozent auf 205,27 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-9,06 Prozent auf 532,53 USD), Workday (-6,87 Prozent auf 156,47 USD), Thomson Reuters (-6,47 Prozent auf 99,46 USD) und Intuit (-6,09 Prozent auf 312,83 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 18 128 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,362 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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