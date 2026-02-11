NXP Semiconductors Aktie

WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784

Kursverlauf 11.02.2026 20:04:45

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 zeigt am dritten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,30 Prozent auf 25 203,72 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,829 Prozent fester bei 25 335,91 Punkten, nach 25 127,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 382,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 980,29 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 533,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 693,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,010 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 455,40 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 8,34 Prozent auf 404,37 USD), Gilead Sciences (+ 6,47 Prozent auf 156,76 USD), NXP Semiconductors (+ 5,31 Prozent auf 249,19 USD), ON Semiconductor (+ 5,24 Prozent auf 70,91 USD) und Microchip Technology (+ 4,53 Prozent auf 80,34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Atlassian (-6,75 Prozent auf 86,65 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,98 Prozent auf 125,04 USD), CoStar Group (-5,82 Prozent auf 47,89 USD), Workday (-5,40 Prozent auf 144,96 USD) und eBay (-4,85 Prozent auf 83,24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 663 391 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,875 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,88 erwartet. Mit 6,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
