Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende

Der NASDAQ 100 gönnte sich am dritten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Am Mittwoch ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 29 224,52 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,269 Prozent schwächer bei 29 130,77 Punkten, nach 29 209,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 296,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 096,84 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,446 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 28 128,34 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 30 001,32 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 23 525,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 15,94 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lumentum (+ 6,04 Prozent auf 939,03 USD), Western Digital (+ 4,02 Prozent auf 468,88 USD), Arm (+ 3,93 Prozent auf 251,06 USD), Seagate Technology (+ 3,01 Prozent auf 846,37 USD) und Palantir (+ 2,76 Prozent auf 177,50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Ferrovial International SE Registered (-4,90 Prozent auf 59,94 USD), Nebius (-3,62 Prozent auf 213,93 USD), Intuit (-3,24 Prozent auf 345,88 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,87 Prozent auf 123,19 USD) und Shopify A (-2,33 Prozent auf 150,29 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 816 442 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,325 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,33 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at