Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich ein Plus in Höhe von 1,17 Prozent auf 29 529,34 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,21 Prozent fester bei 29 539,31 Punkten, nach 29 187,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 788,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 461,32 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 644,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28 592,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der NASDAQ 100 24 817,95 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 17,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Western Digital (+ 6,09 Prozent auf 352,21 USD), Sandisk (+ 5,53 Prozent auf 1 371,12 USD), Datadog A (+ 5,36 Prozent auf 260,36 USD), Amazon (+ 4,98 Prozent auf 262,45 USD) und Palantir (+ 4,36 Prozent auf 194,15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Constellation Energy (-3,01 Prozent auf 263,19 USD), Exelon (-2,51 Prozent auf 42,41 USD), Paccar (-2,17 Prozent auf 108,42 USD), Kraft Heinz Company (-2,15 Prozent auf 23,17 USD) und Gilead Sciences (-2,00 Prozent auf 153,07 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 880 926 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at