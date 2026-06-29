Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 17:59 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,47 Prozent auf 29 545,19 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,659 Prozent stärker bei 29 310,26 Punkten in den Handel, nach 29 118,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 29 548,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 991,52 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30 333,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 23 132,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22 534,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 17,21 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Applied Materials (+ 10,92 Prozent auf 695,29 USD), Axon Enterprise (+ 10,49 Prozent auf 513,59 USD), Rocket Lab (+ 9,76) Prozent auf 92,79 USD), Astera Labs (+ 9,68 Prozent auf 429,66 USD) und KLA (+ 8,92 Prozent auf 270,83 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-5,25 Prozent auf 1 980,87 USD), T-Mobile US (-4,98 Prozent auf 173,59 USD), Copart (-4,50 Prozent auf 29,18 USD), Micron Technology (-3,84 Prozent auf 1 088,83 USD) und CoreWeave (-3,68 Prozent auf 93,03 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Comcast-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 277 361 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at