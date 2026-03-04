NASDAQ 100

Kursverlauf 04.03.2026 20:04:52

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags fester

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags fester

Der NASDAQ 100 verbucht aktuell Zuwächse.

Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,81 Prozent auf 25 168,57 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,529 Prozent auf 24 850,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24 720,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 795,53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 176,83 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 2,31 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 04.02.2026, den Stand von 24 891,24 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 25 581,70 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 20 352,53 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,149 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 315,84 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,08 Prozent auf 147,38 USD), Ross Stores (+ 7,27 Prozent auf 212,00 USD), Datadog A (+ 7,14 Prozent auf 119,75 USD), AppLovin (+ 7,09 Prozent auf 470,00 USD) und Micron Technology (+ 6,80 Prozent auf 405,49 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Baker Hughes (-2,77 Prozent auf 60,81 USD), Enphase Energy (-1,88 Prozent auf 42,39 USD), Diamondback Energy (-1,84 Prozent auf 174,26 USD), Keurig Dr Pepper (-1,59 Prozent auf 29,10 USD) und JDcom (-1,42 Prozent auf 25,28 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 279 546 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,815 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,82 erwartet. Mit 6,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
