Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2,61 Prozent höher bei 26 726,39 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,66 Prozent auf 26 479,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26 046,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26 166,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 757,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,606 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 651,44 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Wert von 29 641,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 236,94 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,03 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 85,36 USD), Astera Labs (+ 8,67 Prozent auf 206,84 USD), Rocket Lab (+ 8,21 Prozent auf 50,88 USD), Lumentum (+ 7,98 Prozent auf 514,63 USD) und Seagate Technology (+ 7,90 Prozent auf 509,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-1,23 Prozent auf 162,70 USD), Keurig Dr Pepper (-0,51 Prozent auf 35,45 USD), O Reilly Automotive (-0,42 Prozent auf 96,28 USD) und Paychex (-0,30 Prozent auf 118,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40 800 858 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at