Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet im Plus

Um 15:59 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,15 Prozent auf 29 253,87 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 29 130,77 Zählern und damit 0,269 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 209,23 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 127,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 262,04 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,547 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28 128,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der NASDAQ 100 30 001,32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23 525,29 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 3,13 Prozent auf 229,96 USD), Western Digital (+ 2,47 Prozent auf 461,87 USD), Constellation Energy (+ 2,09 Prozent auf 284,25 USD), Synopsys (+ 1,94 Prozent auf 416,71 USD) und Cadence Design Systems (+ 1,75 Prozent auf 337,70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Ferrovial International SE Registered (-3,05 Prozent auf 61,11 USD), Intuit (-2,35 Prozent auf 349,05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-1,50 Prozent auf 124,93 USD), Shopify A (-1,41 Prozent auf 151,71 USD) und Workday (-1,25 Prozent auf 191,99 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 015 543 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,325 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at