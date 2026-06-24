Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone

Machte sich der NASDAQ 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am dritten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent stärker bei 29 379,72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,064 Prozent auf 29 328,40 Punkte an der Kurstafel, nach 29 347,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29 533,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 268,04 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 29 481,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der NASDAQ 100 24 002,45 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 22 190,52 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,56 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Booking (+ 5,90 Prozent auf 178,90 USD), Axon Enterprise (+ 4,05 Prozent auf 450,57 USD), Workday (+ 3,56 Prozent auf 119,23 USD), Airbnb (+ 3,44 Prozent auf 143,62 USD) und Intuit (+ 3,39 Prozent auf 266,80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-6,05 Prozent auf 258,60 USD), Rocket Lab (-5,72 Prozent auf 89,68 USD), CoreWeave (-4,83 Prozent auf 100,62 USD), Western Digital (-4,40 Prozent auf 641,23 USD) und Seagate Technology (-4,28 Prozent auf 994,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 119 191 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,443 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at