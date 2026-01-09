Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt

Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1,07 Prozent auf 25 780,73 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 25 518,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25 507,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 455,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 791,52 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 668,69 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 25 098,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, bei 21 180,96 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 10,17 Prozent auf 45,29 USD), Lam Research (+ 8,60 Prozent auf 218,25 USD), ASML (+ 6,84 Prozent auf 1 275,98 USD), Applied Materials (+ 5,95 Prozent auf 298,41 USD) und KLA-Tencor (+ 5,39 Prozent auf 1 396,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil lululemon athletica (-4,71 Prozent auf 202,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,40 Prozent auf 159,63 USD), CoStar Group (-2,66 Prozent auf 59,73 USD), Datadog A (-2,45 Prozent auf 127,48 USD) und Atlassian (-2,05 Prozent auf 146,37 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 801 266 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,945 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

