Walmart Aktie

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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Marktbericht 29.09.2026 18:01:25

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Wenig Veränderung ist am Dienstagmittag in New York zu beobachten.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 30 298,47 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 30 412,29 Punkte an der Kurstafel, nach 30 276,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 429,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30 264,51 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 29 433,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 774,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 611,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,20 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 6,03 Prozent auf 976,88 USD), Arm (+ 5,39 Prozent auf 298,59 USD), Marvell Technology (+ 4,22 Prozent auf 262,54 USD), Nebius (+ 4,01 Prozent auf 241,18 USD) und Astera Labs (+ 3,61 Prozent auf 363,99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-2,92 Prozent auf 152,55 USD), Ferrovial International SE Registered (-2,83 Prozent auf 54,19 USD), Walmart (-2,72 Prozent auf 105,78 USD), Palo Alto Networks (-2,48 Prozent auf 382,38 USD) und T-Mobile US (-2,11 Prozent auf 162,94 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 728 145 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,773 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Arm Holdings 257,00 -0,58% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 309,00 -1,59% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 18,98 -0,04% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 231,80 0,11% CrowdStrike
Ferrovial International SE Registered Shs 48,13 0,23% Ferrovial International SE Registered Shs
Intel Corp. 101,98 -0,10% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 20,64 -0,27% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 855,00 -0,33% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 230,40 -0,35% Marvell Technology
Nebius 211,55 0,79% Nebius
NVIDIA Corp. 200,80 0,25% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 341,60 -0,16% Palo Alto Networks Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 135,32 -0,35% Strategy (ex MicroStrategy)
T-Mobile US 143,28 -0,35% T-Mobile US
Walmart 93,92 -0,16% Walmart

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 339,33 0,21%

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