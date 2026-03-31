Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,41 Prozent fester bei 23 277,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,11 Prozent stärker bei 23 208,00 Punkten in den Handel, nach 22 953,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 398,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 198,64 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 960,04 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 249,85 Punkten. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Wert von 19 278,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 7,65 Prozent ein. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 7,39 Prozent auf 94,30 USD), Arm (+ 6,32 Prozent auf 145,61 USD), ON Semiconductor (+ 6,20 Prozent auf 59,11 USD), Microchip Technology (+ 4,03 Prozent auf 62,48 USD) und AppLovin (+ 3,96 Prozent auf 386,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Constellation Energy (-8,51 Prozent auf 273,20 USD), Biogen (-4,70 Prozent auf 178,75 USD), Charter A (-3,37 Prozent auf 213,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,01 Prozent auf 119,00 USD) und T-Mobile US (-1,81 Prozent auf 210,07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 309 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,549 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at