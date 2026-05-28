Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne

Der NASDAQ 100 befindet sich heute im Aufwind.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 30 177,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,190 Prozent auf 30 030,63 Punkte an der Kurstafel, nach 29 973,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29 848,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 218,09 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 27 029,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 960,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 318,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 19,72 Prozent. Bei 30 218,09 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 17,51 Prozent auf 112,66 USD), Arm (+ 12,87 Prozent auf 341,66 USD), Axon Enterprise (+ 12,31 Prozent auf 439,50 USD), Palantir (+ 5,77 Prozent auf 140,15 USD) und AppLovin (+ 5,14 Prozent auf 597,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Synopsys (-8,36 Prozent auf 481,93 USD), PDD (-5,37 Prozent auf 81,96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,22 Prozent auf 147,70 USD), JDcom (-3,03 Prozent auf 28,94 USD) und CSX (-2,32 Prozent auf 46,05 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 974 431 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at