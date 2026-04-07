Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 24 202,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,341 Prozent tiefer bei 24 109,57 Punkten in den Handel, nach 24 192,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23 779,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 209,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 643,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25 653,90 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 17 430,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,98 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 6,21 Prozent auf 333,97 USD), CrowdStrike (+ 6,18 Prozent auf 423,23 USD), Palo Alto Networks (+ 4,89 Prozent auf 169,87 USD), Intel (+ 4,19 Prozent auf 52,91 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,11 Prozent auf 303,93 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-9,73 Prozent auf 372,87 USD), Atlassian (-4,79 Prozent auf 64,83 USD), Enphase Energy (-4,76 Prozent auf 32,04 USD), Dollar Tree (-4,20 Prozent auf 106,42 USD) und CoStar Group (-4,12 Prozent auf 39,48 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 616 383 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,735 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at