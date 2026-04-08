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Index im Blick 08.04.2026 22:34:28

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus

So bewegte sich der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,90 Prozent fester bei 24 903,17 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 3,48 Prozent auf 25 045,36 Punkte an der Kurstafel, nach 24 202,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 045,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 756,93 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 3,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 24 643,01 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 25 507,10 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.04.2025, den Stand von 17 090,40 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,20 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 11,42 Prozent auf 58,95 USD), Lam Research (+ 9,87 Prozent auf 246,49 USD), Applied Materials (+ 8,87 Prozent auf 385,72 USD), ASML (+ 8,77 Prozent auf 1 421,05 USD) und KLA-Tencor (+ 7,97 Prozent auf 1 672,34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Workday (-6,54 Prozent auf 119,17 USD), Palantir (-6,20 Prozent auf 140,76 USD), Intuit (-5,05 Prozent auf 389,51 USD), AppLovin (-4,69 Prozent auf 391,20 USD) und Diamondback Energy (-4,62 Prozent auf 186,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 003 692 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,691 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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