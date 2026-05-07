Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Anleger in New York schicken den NASDAQ 100 am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent höher bei 28 667,42 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,047 Prozent fester bei 28 612,54 Punkten, nach 28 599,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 586,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 687,15 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 3,38 Prozent zu. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 24 202,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25 075,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 867,97 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 28 687,15 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 27,69 Prozent auf 183,50 USD), Fortinet (+ 23,21 Prozent auf 110,83 USD), Zscaler (+ 8,77 Prozent auf 151,01 USD), Palo Alto Networks (+ 7,37 Prozent auf 197,21 USD) und Axon Enterprise (+ 6,24 Prozent auf 409,94 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Arm (-7,87 Prozent auf 218,62 USD), Marvell Technology (-4,37 Prozent auf 164,63 USD), Baker Hughes (-3,94 Prozent auf 64,04 USD), Micron Technology (-3,69 Prozent auf 642,00 USD) und Lam Research (-3,42 Prozent auf 287,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 209 939 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,064 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at