Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,71 Prozent stärker bei 24 217,04 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent höher bei 24 143,02 Punkten in den Handel, nach 24 045,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 229,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 086,19 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 24 643,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 639,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, einen Stand von 17 397,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,92 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 6,66 Prozent auf 412,10 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,96 Prozent auf 124,58 USD), ON Semiconductor (+ 3,67 Prozent auf 64,47 USD), Micron Technology (+ 3,59 Prozent auf 379,38 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,08 Prozent auf 224,20 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Booking (-95,92 Prozent auf 171,33 USD), Datadog A (-3,20 Prozent auf 116,51 USD), Workday (-2,71 Prozent auf 128,67 USD), ASML (-1,83 Prozent auf 1 293,12 USD) und Intuit (-1,65 Prozent auf 415,50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 338 913 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at