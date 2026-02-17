Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ Composite am Dienstagmittag.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,02 Prozent höher bei 22 551,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,674 Prozent auf 22 394,76 Punkte an der Kurstafel, nach 22 546,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 256,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 576,06 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 23 515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 22 708,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 20 026,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,95 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 10,11 Prozent auf 2,94 USD), AmeriServ Financial (+ 9,40 Prozent auf 3,84 USD), Harvard Bioscience (+ 6,91 Prozent auf 0,59 USD), Dorel Industries (+ 6,78 Prozent auf 1,26 USD) und Geron (+ 6,36 Prozent auf 1,76 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Franklin Electric (-12,99 Prozent auf 94,79 USD), Ceva (-8,34 Prozent auf 20,78 USD), inTest (-7,31 Prozent auf 9,70 USD), Synaptics (-5,68 Prozent auf 85,65 USD) und Nice Systems (-5,49 Prozent auf 97,87 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 646 913 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,28 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

