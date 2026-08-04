Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 2,01 Prozent stärker bei 26 435,38 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,672 Prozent auf 26 088,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 913,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26 088,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 447,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25 832,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25 067,80 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 04.08.2025, mit 21 053,58 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 24,20 Prozent auf 3,52 USD), Zebra Technologies (+ 20,77 Prozent auf 352,20 USD), Innodata (+ 11,67 Prozent auf 70,64 USD), TTM Technologies (+ 10,75 Prozent auf 134,24 USD) und Amkor Technology (+ 10,19 Prozent auf 56,02 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Commercial Vehicle Group (-7,63 Prozent auf 4,24 USD), Donegal Group B (-5,80 Prozent auf 21,62 USD), AmeriServ Financial (-5,72 Prozent auf 4,37 USD), AXT (-5,48 Prozent auf 64,91 USD) und Anika Therapeutics (-5,43 Prozent auf 19,61 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 10 348 800 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,222 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at