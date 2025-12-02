Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 23 365,24 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,446 Prozent auf 23 379,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23 275,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 286,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 526,23 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 724,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 279,63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 403,95 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,18 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Amtech Systems (+ 7,50 Prozent auf 8,46 USD), Intel (+ 6,85 Prozent auf 42,75 USD), Amkor Technology (+ 4,88 Prozent auf 39,58 USD), Innodata (+ 4,87 Prozent auf 57,71 USD) und Cogent Communications (+ 4,31 Prozent auf 20,31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-6,26 Prozent auf 16,02 USD), Nissan Motor (-5,37 Prozent auf 2,38 USD), Commerce Bancshares (-5,05 Prozent auf 51,75 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,74 Prozent auf 4,02 USD) und Microvision (-4,54 Prozent auf 0,83 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 234 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,70 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at