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NASDAQ Composite im Blick 11.09.2026 20:03:38

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,18 Prozent höher bei 26 389,84 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,796 Prozent auf 26 289,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 081,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 431,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 283,11 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,523 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 445,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 809,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 043,07 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,57 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 25,16 Prozent auf 1,99 USD), ON Semiconductor (+ 7,28 Prozent auf 75,28 USD), Methode Electronics (+ 6,84 Prozent auf 14,52 USD), NetApp (+ 6,66 Prozent auf 195,83 USD) und Synaptics (+ 6,60 Prozent auf 99,64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-7,00 Prozent auf 1,86 USD), Net 1 Ueps Technologies (-5,35 Prozent auf 4,25 USD), Werner Enterprises (-4,79 Prozent auf 36,74 USD), Corcept Therapeutics (-3,89 Prozent auf 110,45 USD) und TransAct Technologies (-3,59 Prozent auf 5,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 832 870 Aktien gehandelt. Mit 4,643 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19,87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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