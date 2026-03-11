Ultralife Batteries Aktie

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 11.03.2026 18:02:22

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Der NASDAQ Composite zeigt sich am dritten Tag der Woche wenig bewegt.

Am Mittwoch legt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,10 Prozent auf 22 719,23 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,327 Prozent auf 22 771,27 Punkte an der Kurstafel, nach 22 697,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 624,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 22 877,71 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 066,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 593,86 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 17 436,10 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,22 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Commercial Vehicle Group (+ 36,42 Prozent auf 2,21 USD), Oracle (+ 9,46 Prozent auf 163,54 USD), Ballard Power (+ 9,14 Prozent auf 2,15 USD), Ultralife Batteries (+ 5,93 Prozent auf 6,07 USD) und AXT (+ 4,79 Prozent auf 46,42 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-14,08 Prozent auf 2,15 USD), TransAct Technologies (-9,69 Prozent auf 3,17 USD), Donegal Group B (-6,45 Prozent auf 14,95 USD), SIGA Technologies (-5,84 Prozent auf 5,32 USD) und Myriad Genetics (-5,57 Prozent auf 4,84 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 604 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 40,86 6,41% AXT Inc.
Ballard Power Inc. 1,85 9,07% Ballard Power Inc.
Bassett Furniture Industries Inc. 14,01 0,43% Bassett Furniture Industries Inc.
Commercial Vehicle Group Inc. 1,50 13,64% Commercial Vehicle Group Inc.
Donegal Group Inc. (B) 14,92 -6,63% Donegal Group Inc. (B)
Myriad Genetics Inc. 4,16 -4,59% Myriad Genetics Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,04 0,84% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 160,26 0,69% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 140,44 0,89% Oracle Corp.
SIGA Technologies Inc. 5,40 -4,42% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 120,30 0,54% Strategy (ex MicroStrategy)
TransAct Technologies Inc. 3,17 -9,69% TransAct Technologies Inc.
Ultralife Batteries Inc. 5,00 2,46% Ultralife Batteries Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 709,98 0,06%

