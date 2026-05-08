Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der NASDAQ Composite hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,25 Prozent stärker bei 26 127,86 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,589 Prozent höher bei 25 958,12 Punkten, nach 25 806,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 139,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 944,78 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 4,04 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22 635,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 23 031,21 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 08.05.2025, den Stand von 17 928,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 139,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 95,00 Prozent auf 89,00 USD), Amtech Systems (+ 27,51 Prozent auf 23,22 USD), Akamai (+ 19,26 Prozent auf 139,17 USD), AXT (+ 17,53 Prozent auf 127,43 USD) und Power Integrations (+ 6,63 Prozent auf 76,59 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ultralife Batteries (-16,60 Prozent auf 5,88 USD), ESCO Technologies (-11,65 Prozent auf 294,00 USD), Geospace Technologies (-9,53 Prozent auf 7,69 USD), Donegal Group B (-8,98 Prozent auf 17,95 USD) und Expedia (-8,92 Prozent auf 230,23 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 299 045 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,300 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at