Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag im Plus ab.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,83 Prozent fester bei 22 822,42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22 646,35 Zählern und damit 0,050 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22 635,00 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 836,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 529,21 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 4,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22 695,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 671,35 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 17 124,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,78 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Richardson Electronics (+ 22,70 Prozent auf 14,43 USD), AXT (+ 18,69 Prozent auf 63,12 USD), Lifetime Brands (+ 14,29 Prozent auf 7,76 USD), Hooker Furniture (+ 13,21 Prozent auf 15,00 USD) und Lifecore Biomedical (+ 11,32 Prozent auf 4,72 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Elron Electronic Industries (-32,78 Prozent auf 1,34 USD), Innodata (-9,44 Prozent auf 36,09 USD), Intuit (-7,14 Prozent auf 361,69 USD), Myriad Genetics (-6,92 Prozent auf 4,44 USD) und Manhattan Associates (-6,75 Prozent auf 124,49 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33 284 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,711 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 13,10 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at