Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag im Plus ab.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,05 Prozent fester bei 26 702,86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 601,73 Zählern und damit 0,669 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 424,82 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 778,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 507,07 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 27 122,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 837,21 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 22 953,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 14,92 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TransAct Technologies (+ 11,25 Prozent auf 5,19 USD), Innodata (+ 10,02 Prozent auf 60,56 USD), SpaceX (+ 7,79 Prozent auf 159,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,54 Prozent auf 153,48 USD) und Donegal Group B (+ 7,52 Prozent auf 21,17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Americas Car-Mart (-16,49 Prozent auf 0,66 USD), Integra LifeSciences (-11,18 Prozent auf 11,84 USD), Geron (-6,45 Prozent auf 1,16 USD), DexCom (-6,39 Prozent auf 80,26 USD) und Netflix (-5,31 Prozent auf 65,04 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45 937 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,662 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 19,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at