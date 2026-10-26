Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Index-Performance
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26.10.2026 22:33:55
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,82 Prozent nach oben auf 26 169,38 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,276 Prozent auf 26 026,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 955,34 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 26 306,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 986,56 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 27 068,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24 975,82 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 23 204,87 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,63 Prozent zu Buche. Bei 27 722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 8,05 Prozent auf 56,27 USD), TTM Technologies (+ 6,73 Prozent auf 85,50 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,45 Prozent auf 1,32 USD), Elbit Systems (+ 5,80 Prozent auf 777,96 USD) und Synopsys (+ 5,62 Prozent auf 454,33 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen JetBlue Airways (-9,71 Prozent auf 2,37 USD), Grupo Financiero Galicia (-6,75 Prozent auf 35,35 USD), Amkor Technology (-6,34 Prozent auf 36,81 USD), Consumer Portfolio Services (-6,06 Prozent auf 9,30 USD) und CRESUD (-5,76 Prozent auf 10,79 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 486 165 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,537 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel
Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|0,78
|-2,11%
|Amkor Technology Inc.
|33,83
|-3,29%
|AXT Inc.
|50,90
|9,56%
|Comtech Telecommunications Corp.
|1,17
|5,41%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,40
|-2,89%
|CRESUD S.A. (spons. ADRs)
|9,55
|-6,37%
|Elbit Systems Ltd.
|694,50
|6,11%
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|31,60
|-6,51%
|JetBlue Airways Corp.
|2,33
|-0,34%
|NVIDIA Corp.
|193,36
|2,64%
|SIGA Technologies Inc.
|3,16
|1,12%
|Synopsys Inc.
|406,00
|5,73%
|TTM Technologies Inc.
|76,82
|7,80%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 169,38
|0,82%
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