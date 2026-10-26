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Index-Performance 26.10.2026 22:33:55

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,82 Prozent nach oben auf 26 169,38 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,276 Prozent auf 26 026,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 955,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 26 306,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 986,56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 27 068,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24 975,82 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 23 204,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,63 Prozent zu Buche. Bei 27 722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 8,05 Prozent auf 56,27 USD), TTM Technologies (+ 6,73 Prozent auf 85,50 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,45 Prozent auf 1,32 USD), Elbit Systems (+ 5,80 Prozent auf 777,96 USD) und Synopsys (+ 5,62 Prozent auf 454,33 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen JetBlue Airways (-9,71 Prozent auf 2,37 USD), Grupo Financiero Galicia (-6,75 Prozent auf 35,35 USD), Amkor Technology (-6,34 Prozent auf 36,81 USD), Consumer Portfolio Services (-6,06 Prozent auf 9,30 USD) und CRESUD (-5,76 Prozent auf 10,79 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 486 165 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,537 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

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America's Car-Mart Inc. 0,78 -2,11% America's Car-Mart Inc.
Amkor Technology Inc. 33,83 -3,29% Amkor Technology Inc.
AXT Inc. 50,90 9,56% AXT Inc.
Comtech Telecommunications Corp. 1,17 5,41% Comtech Telecommunications Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,40 -2,89% Consumer Portfolio Services Inc.
CRESUD S.A. (spons. ADRs) 9,55 -6,37% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Elbit Systems Ltd. 694,50 6,11% Elbit Systems Ltd.
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 31,60 -6,51% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
JetBlue Airways Corp. 2,33 -0,34% JetBlue Airways Corp.
NVIDIA Corp. 193,36 2,64% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,16 1,12% SIGA Technologies Inc.
Synopsys Inc. 406,00 5,73% Synopsys Inc.
TTM Technologies Inc. 76,82 7,80% TTM Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 26 169,38 0,82%

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