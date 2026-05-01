IMAX Aktie

IMAX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 01.05.2026 20:04:20

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,13 Prozent höher bei 25 173,69 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 24 977,79 Punkte an der Kurstafel, nach 24 892,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24 967,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 223,12 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,51 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 21 840,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, mit 23 461,82 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 17 710,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,34 Prozent. Bei 25 223,12 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cerus (+ 22,41 Prozent auf 2,49 USD), AXT (+ 18,76 Prozent auf 94,08 USD), Anika Therapeutics (+ 17,75) Prozent auf 14,66 USD), Elron Electronic Industries (+ 11,78 Prozent auf 1,76 USD) und Nice Systems (+ 9,17 Prozent auf 111,38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,67 USD), Merit Medical Systems (-7,73 Prozent auf 62,91 USD), IMAX (-6,42 Prozent auf 35,58 USD), LKQ (-6,24 Prozent auf 29,61 USD) und Amgen (-5,59 Prozent auf 326,88 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 20 292 278 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,332 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,04 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu IMAX Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu IMAX Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 295,40 2,00% Amgen Inc.
Anika Therapeutics Inc. 10,50 -20,45% Anika Therapeutics Inc.
AXT Inc. 67,30 11,13% AXT Inc.
Cerus Corp. 1,71 4,91% Cerus Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 23,16 2,25% Cogent Communications Holdings Inc
Donegal Group Inc. (B) 19,26 0,05% Donegal Group Inc. (B)
Elron Electronic Industries Ltd. 1,80 14,65% Elron Electronic Industries Ltd.
IMAX Corp. 32,40 1,89% IMAX Corp.
Intel Corp. 80,47 -0,81% Intel Corp.
LKQ Corp. 29,00 0,00% LKQ Corp.
Merit Medical Systems Inc. 57,50 3,60% Merit Medical Systems Inc.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 86,00 -1,15% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
NVIDIA Corp. 170,40 -4,74% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 4,60 0,00% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 140,88 4,22% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 114,44 0,89%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen