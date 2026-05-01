Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,13 Prozent höher bei 25 173,69 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 24 977,79 Punkte an der Kurstafel, nach 24 892,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24 967,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 223,12 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,51 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 21 840,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, mit 23 461,82 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 17 710,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,34 Prozent. Bei 25 223,12 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cerus (+ 22,41 Prozent auf 2,49 USD), AXT (+ 18,76 Prozent auf 94,08 USD), Anika Therapeutics (+ 17,75) Prozent auf 14,66 USD), Elron Electronic Industries (+ 11,78 Prozent auf 1,76 USD) und Nice Systems (+ 9,17 Prozent auf 111,38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,67 USD), Merit Medical Systems (-7,73 Prozent auf 62,91 USD), IMAX (-6,42 Prozent auf 35,58 USD), LKQ (-6,24 Prozent auf 29,61 USD) und Amgen (-5,59 Prozent auf 326,88 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 20 292 278 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,332 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,04 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at