SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|NASDAQ-Handel im Fokus
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21.10.2026 20:04:14
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester
Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,17 Prozent höher bei 26 734,42 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,669 Prozent stärker bei 26 601,73 Punkten, nach 26 424,82 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 778,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 507,07 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 27 122,09 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 25 837,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 953,67 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,06 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 722,75 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TransAct Technologies (+ 9,32 Prozent auf 5,10 USD), Innodata (+ 8,80 Prozent auf 59,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,29 Prozent auf 154,55 USD), SpaceX (+ 7,21 Prozent auf 158,44 USD) und BlackBerry (+ 6,99 Prozent auf 9,49 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-26,08 Prozent auf 0,58 USD), Integra LifeSciences (-8,63 Prozent auf 12,18 USD), DexCom (-5,50 Prozent auf 81,03 USD), Resources Connection (-5,28 Prozent auf 2,33 USD) und Netflix (-4,51 Prozent auf 65,60 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 021 661 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,662 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,33 erwartet. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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