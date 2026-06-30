Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert letztendlich

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,52 Prozent höher bei 26 213,72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 25 824,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 253,04 Punkte, das Tagestief hingegen 25 808,06 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 972,62 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20 794,64 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20 369,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,82 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Amtech Systems (+ 12,09 Prozent auf 23,08 USD), FormFactor (+ 10,93 Prozent auf 159,93 USD), TransAct Technologies (+ 10,82 Prozent auf 5,84 USD), Ceva (+ 9,60 Prozent auf 47,16 USD) und Microvision (+ 9,55 Prozent auf 0,33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-8,72 Prozent auf 21,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,20 Prozent auf 86,93 USD), Methanex (-5,43 Prozent auf 46,15 USD), Astronics (-5,14 Prozent auf 81,26 USD) und Lifetime Brands (-5,01 Prozent auf 8,53 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 65 161 249 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at