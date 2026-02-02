Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags

Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,92 Prozent auf 23 677,49 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,389 Prozent auf 23 370,55 Punkte an der Kurstafel, nach 23 461,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 686,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 356,40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 235,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 23 724,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 19 627,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,90 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 15,91 Prozent auf 21,49 USD), Geron (+ 13,50 Prozent auf 1,56 USD), Rambus (+ 12,38 Prozent auf 127,92 USD), Nortech Systems (+ 11,37 Prozent auf 9,50 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 9,45 Prozent auf 0,59 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen IDEXX Laboratories (-6,64 Prozent auf 625,93 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,54 Prozent auf 144,41 USD), US Global Investors (-3,31 Prozent auf 3,21 USD), Deckers Outdoor (-3,23 Prozent auf 115,49 USD) und TransAct Technologies (-2,99 Prozent auf 3,57 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 569 470 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,920 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,99 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

