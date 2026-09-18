Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,11 Prozent auf 26 448,40 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent höher bei 26 522,09 Punkten, nach 26 418,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 544,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 447,48 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,65 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 26 289,71 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 26 517,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 470,73 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,83 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,80 Prozent auf 141,24 USD), Lam Research (+ 4,05 Prozent auf 280,22 USD), AXT (+ 4,01 Prozent auf 70,47 USD), FormFactor (+ 3,65 Prozent auf 115,60 USD) und MKS Instruments (+ 3,03 Prozent auf 247,50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen inTest (-7,35 Prozent auf 10,08 USD), SMC (-7,02 Prozent auf 401,98 USD), Netflix (-5,18 Prozent auf 71,41 USD), AmeriServ Financial (-4,89 Prozent auf 4,47 USD) und Nortech Systems (-4,38 Prozent auf 11,35 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 438 991 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,488 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at