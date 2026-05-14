Börse New York in Grün: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart zu

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,34 Prozent fester bei 26 492,72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,088 Prozent höher bei 26 425,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 402,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 423,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26 550,57 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,37 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 639,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 22 546,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 146,81 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,02 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 550,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Take Two (+ 4,48 Prozent auf 237,17 USD), Amtech Systems (+ 4,03 Prozent auf 21,55 USD), Monro Muffler Brake (+ 3,72 Prozent auf 16,47 USD), FreightCar America (+ 3,36 Prozent auf 8,30 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 3,20 Prozent auf 5,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Microvision (-18,42 Prozent auf 0,62 USD), PDF Solutions (-11,36 Prozent auf 45,71 USD), Methode Electronics (-8,44 Prozent auf 12,70 USD), Consumer Portfolio Services (-7,31 Prozent auf 9,00 USD) und Nortech Systems (-6,52 Prozent auf 13,05 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 516 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 13,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at