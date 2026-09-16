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Kursverlauf 16.09.2026 18:01:39

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Der NASDAQ Composite zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 17:59 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,81 Prozent auf 26 191,92 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,488 Prozent fester bei 26 108,46 Punkten, nach 25 981,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 076,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 225,09 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,667 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 729,16 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Wert von 26 376,34 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 22 333,96 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 12,81 Prozent auf 65,09 USD), SpaceX (+ 5,91 Prozent auf 151,97 USD), Intel (+ 5,14 Prozent auf 102,13 USD), Steven Madden (+ 4,13 Prozent auf 42,13 USD) und Neogen (+ 3,92 Prozent auf 12,73 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil JB Hunt Transportation Services (-12,96 Prozent auf 237,66 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,49 Prozent auf 2,84 USD), Heartland Express (-5,03 Prozent auf 11,89 USD), Werner Enterprises (-4,05 Prozent auf 36,04 USD) und Covenant Transport (-3,73 Prozent auf 34,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 11 466 696 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 20,13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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1-800-FLOWERS.COM Inc. 2,72 -11,56% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
AXT Inc. 59,12 5,80% AXT Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,25 0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
Covenant Transport Inc. 34,39 -4,60% Covenant Transport Inc.
Heartland Express Inc. 10,40 0,97% Heartland Express Inc.
Intel Corp. 90,27 2,80% Intel Corp.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. 206,90 -4,12% J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Methode Electronics Inc. 11,60 0,87% Methode Electronics Inc.
Neogen Corp. 11,12 0,86% Neogen Corp.
NVIDIA Corp. 189,22 1,64% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,10 4,03% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 133,86 1,81% SpaceX
Steven Madden Ltd. 36,17 -0,11% Steven Madden Ltd.
Werner Enterprises Inc. 31,20 0,00% Werner Enterprises Inc.

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NASDAQ Comp. 25 978,42 -0,01%

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