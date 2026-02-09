Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
09.02.2026 22:34:23
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite schließt im Plus
Der NASDAQ Composite stieg im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,90 Prozent auf 23 238,67 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,343 Prozent auf 22 952,24 Punkte an der Kurstafel, nach 23 031,21 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 878,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 314,67 Punkten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 671,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 004,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der NASDAQ Composite 19 523,40 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,013 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 461,14 Punkten.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15,42 Prozent auf 27,77 USD), Amtech Systems (+ 12,95 Prozent auf 12,56 USD), Oracle (+ 9,64 Prozent auf 156,59 USD), Nexstar Media Group (+ 8,48 Prozent auf 240,04 USD) und TransAct Technologies (+ 7,54 Prozent auf 3,85 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-12,39 Prozent auf 17,25 USD), Hooker Furniture (-8,69 Prozent auf 14,19 USD), Nissan Motor (-7,41 Prozent auf 2,50 USD), Erie Indemnity (-6,30 Prozent auf 269,57 USD) und AmeriServ Financial (-6,02 Prozent auf 3,59 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 54 873 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,799 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,85 erwartet. Mit 10,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
