Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,66 Prozent stärker bei 25 587,38 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,557 Prozent höher bei 25 309,78 Punkten, nach 25 169,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25 109,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 677,18 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 274,13 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 22 716,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19 615,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,12 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Hooker Furniture (+ 21,41 Prozent auf 14,97 USD), Americas Car-Mart (+ 13,08 Prozent auf 2,68 USD), Amtech Systems (+ 12,43 Prozent auf 21,71 USD), Astronics (+ 11,85 Prozent auf 92,10 USD) und Lam Research (+ 11,54 Prozent auf 358,93 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Oracle (-11,56 Prozent auf 178,00 USD), Donegal Group B (-9,60 Prozent auf 16,67 USD), Ballard Power (-5,37 Prozent auf 4,15 USD), Adobe (-3,69 Prozent auf 224,78 USD) und Patterson-UTI Energy (-3,49 Prozent auf 11,60 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 909 277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,365 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at