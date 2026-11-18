Der NASDAQ Composite hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:58 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 24 439,58 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,649 Prozent auf 24 486,17 Punkte an der Kurstafel, nach 24 328,38 Punkten am Vortag.

Bei 24 534,02 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 268,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 26 140,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 289,71 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 22 432,85 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cerus (+ 8,68 Prozent auf 2,07 USD), Americas Car-Mart (+ 7,68 Prozent auf 0,94 USD), Take Two (+ 6,03 Prozent auf 216,22 USD), Monro Muffler Brake (+ 5,56 Prozent auf 10,63 USD) und Repligen (+ 4,81 Prozent auf 169,98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-12,19 Prozent auf 24,50 USD), AXT (-5,13 Prozent auf 34,55 USD), inTest (-4,67 Prozent auf 11,85 USD), Methanex (-4,65 Prozent auf 63,91 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,53 Prozent auf 92,13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 732 561 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at