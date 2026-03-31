Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne

Am Morgen geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,98 Prozent auf 21 205,90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,30 Prozent stärker bei 21 064,33 Punkten in den Handel, nach 20 794,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21 063,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 238,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 22 668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, den Wert von 23 241,99 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17 299,29 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 8,74 Prozent. 23 988,26 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Geospace Technologies (+ 7,36 Prozent auf 12,25 USD), Century Aluminum (+ 7,35 Prozent auf 57,17 USD), Microvision (+ 6,54) Prozent auf 0,62 USD), Compugen (+ 5,53 Prozent auf 2,10 USD) und Lattice Semiconductor (+ 4,84 Prozent auf 89,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Sangamo Therapeutics (-25,02 Prozent auf 0,23 USD), Taylor Devices (-18,32 Prozent auf 58,88 USD), Donegal Group B (-5,03 Prozent auf 16,62 USD), inTest (-4,22 Prozent auf 12,48 USD) und Biogen (-4,08 Prozent auf 179,92 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4 624 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,549 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at