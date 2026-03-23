CIENA Aktie

WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

Kursentwicklung im Fokus 23.03.2026 20:04:25

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich am Montagnachmittag fester

Der NASDAQ Composite steigt aktuell.

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,78 Prozent auf 22 033,04 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,61 Prozent auf 21 995,78 Punkte an der Kurstafel, nach 21 647,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 189,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 865,80 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 23.02.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 627,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 561,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 784,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 5,18 Prozent. 23 988,26 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 21 522,75 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 19,51 Prozent auf 64,82 USD), Americas Car-Mart (+ 14,64 Prozent auf 13,78 USD), Lifetime Brands (+ 14,13 Prozent auf 5,25 USD), TTM Technologies (+ 11,64 Prozent auf 102,20 USD) und Upbound Group (+ 9,36 Prozent auf 18,82 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen PetMed Express (-4,75 Prozent auf 2,31 USD), Methanex (-2,97 Prozent auf 54,23 USD), Dorel Industries (-2,93 Prozent auf 1,16 USD), Commercial Vehicle Group (-2,79 Prozent auf 3,49 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-2,52 Prozent auf 5,03 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 29 272 883 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,638 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 12,15 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

