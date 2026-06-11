Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,54 Prozent höher bei 25 809,66 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,557 Prozent auf 25 309,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 169,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 846,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 109,39 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,980 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 274,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 716,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 615,88 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,08 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Hooker Furniture (+ 26,12 Prozent auf 15,55 USD), Amtech Systems (+ 17,04 Prozent auf 22,60 USD), Ultra Clean (+ 15,32 Prozent auf 104,83 USD), Astronics (+ 15,13 Prozent auf 94,80 USD) und Americas Car-Mart (+ 13,50 Prozent auf 2,69 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Oracle (-8,53 Prozent auf 184,10 USD), Autodesk (-7,10 Prozent auf 205,57 USD), Adobe (-6,25 Prozent auf 218,80 USD), Dorel Industries (-6,09 Prozent auf 1,08 USD) und Patterson-UTI Energy (-4,41 Prozent auf 11,49 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 48 579 481 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,365 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at